23 июля бригадой «скорой» из поселка Бурасы Новобурасского района в одну из больниц Заводского района Саратова был доставлен 49-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но на следующий день он скончался. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Следователи проводят проверку. В ходе осмотра тела мужчины были обнаружены множественные ссадины и кровоподтеки в области лица, головы и тела.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе и точная причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.