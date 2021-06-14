Житель Балакова Саратовской области снял на видео возможное жестокое задержание подозреваемого оперативниками из самарского уголовного розыска. Видеозапись полицейской операции доступна в социальных сетях.

Как рассказал свидетель, пожелавший остаться анонимным, у его машине на дороге подбежал мужчина и попросил помощи.

За ним подбежали двое парней, которые выкрикнули, что являются сотрудниками уголовного розыска Самарской области, показали удостоверения, а затем повалили первого парня на дорогу и начали жестоко избивать ногами по голове.

— Попросил раскрыть удостоверение, в грубой форме посоветовали уезжать. Далее завязалась драка, в ходе которой они жестко его избили ногами по голове, — пишет очевидец.

По словам очевидца, в полицию он позвонил, однако предпочел покинуть место происшествия, опасаясь за собственную безопасность.

Подробностей полицейской операции, проводимой в Саратовской области оперативниками из Самары пока нет.