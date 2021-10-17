Трагедия произошла в ночь на 17 октября в Ртищеве Саратовской области.

Здесь на пожаре погиб 63-летний мужчина, — информирует региональное СУ СКР.

Следователи выяснили, что на улице Некрасова вспыхнул частный дом.

После того, как огнеборцы потушили пламя, они обнаружили на кухне на диване сильно обгоревший труп пенсионера.

Судя по всему, пожар начался именно с дивана, на котором находился погибший.

Эксперты предполагают, что гражданин курил, после чего непотушенная сигарета упала на обивку мягкой мебели и привела к непоправимому.

Проводится судебно-медицинское исследование.

Фото: СКР