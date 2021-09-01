Житель Саратовской области забил свою сестру насмерть во время ссоры, сообщает следственное управление по Саратовской области.

Злоумышленник гостил у своей сестры, проживающей в Заводском районе Саратова на улице Пономарева. В полдень, 12 июня между ними состоялась ссора, в ходе которой 51-летний мужчина начал бить свою 55-летнюю сестру. Она выбежала из кухни и попыталась укрыться на балконе, но мужчина настиг ее, притащил обратно на кухню и продолжил бить.

Когда она перестала подавать признаки жизни, мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Прибыв на место, медики констатировали ее смерть. Обвиняемый не признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.