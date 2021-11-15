Житель Федоровского района саратовской области выплатил долг по кредиту после аресте недвижимости, сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Мужчина взял кредит в одном из банков, и не выполнив обязательства перед кредитором, накопил долг почти 140 тысяч рублей.

В отношении заемщика возбудили исполнительное производство, о чем уведомили его. Это не произвело должного эффекта. Тогда судебные приставы наложили арест на одно из имеющихся в его собственности помещений.

Это простимулировало заемщика погасить задолженность.