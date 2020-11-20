В Краснокутском районе Саратовской области в реке Еруслан найдено тело молодого человека, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Днем дети из села Логиновка Краснокутского района гуляли неподалеку от реки Еруслан и заметили в водоеме вмерзшее в лед тело человека. На место приехали полицейские и спасатели. Утопленника пришлось вырезать из льда.

Следов насильственной смерти теле обнаружено не было. Предположительно, погибший — 26-летний житель этого же села, пропавший 17 ноября.

Проводится проверка.