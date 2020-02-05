В Саратовской области задержан доморощенный персонаж фильма «Карты, деньги, два ствола». О спецоперации рассказала замначальника регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Елена Правдина.

Информацию о том, что мужчина выращивает у себя дома наркосодержащие растения в полицию поступила оперативным путем. Само задержание нелегального «ботаника» проходило с участием бойцов спецподразделения «Гром».

У мужчины в квартире было обнаружено 430 кустов марихуаны и помповое ружье с патронами. Сам задержанный рассказал, что оружие он нашел на улице и хранил дома на всякий случай.

Возбуждено уголовное дело.