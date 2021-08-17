В отделение полиции 9-го июля обратился 53-летний житель Пугачева с заявлением о кражи у него крупной суммы денег во время купания на пляже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Мужчина пошел на пляж, взяв с собой пачку денег — 128 тысяч рублей наличными. Всю сумму он держал в кармане брюк, которые он оставил без присмотра, когда пошел купаться. Вернувшись он обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию.

Подозреваемую быстро нашли и доставили в полицию. Ей оказалась 38-летняя жительница Пугачева. Она созналась в содеянном, было заведено уголовное дело.

Мужчина так и не объяснил, зачем он брал такую крупную сумму на пляж.