Суд арестовал на время следствия 34-летнего жителя Воскресенского района Саратовской области, подозреваемого в убийстве родной матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В ночь с 19 на 20 января 61-летняя пенсионерка и ее 34-летний сын устроили скандал. Женщина упрекнула его, что тот нигде не работает и живет на ее пенсию. Разозлившись, мужчина дал матери пощечину, отчего она упала на пол, затем начал пинать ее ногами, после чего, вооружившись молотком, начал бить им пенсионерку по голове.

Поняв, что женщина перестала подавать признаки жизни, сельчанин пошел к соседу и рассказал о случившемся. Пока на место преступления ехали сотрудники правоохранительных органов и медики, мужчина застирал свою одежду от крови и выкинул молоток во двор.

Суд арестовал сельчанина на время следствия. Возбуждено уголовное дело.