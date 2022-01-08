Тело пргибшего 52-летнего мужчины было обнаружено днем 8 января в Александрово-Гайском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, жители села Канавка нашли тело олносельчанина возле одного из домов на улице Береговой.

Медики ничем не смогли помочь мужчине: «скорая» только констатировала его смерть.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, — уточнили в ведомстве.

По предварительному заключению экспертов, гибель гражданина могла случиться из-за сильного переохлаждения.

Назначены экспертизы, которые внесут ясность в произошедшее.