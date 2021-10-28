В Саратовской области 43-летний житель Красноармейска, лишенный водительских прав за пьяное вождение, снова был задержан за рулем. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

После рассмотрения дела, суд назначил гражданину сто часов общественных работ. В случае уклонения от наказания его могли изменить на более жесткое.

Должник не стал избегать своего приговора, и направился в МУП «Комбинат благоустройства». Там он занимался уборкой города по четыре часа в день.

Наказание окончено фактическим исполнением.