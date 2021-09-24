Убийство произошло в поселке Степное Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в содеянном сознался 21-летний сосед погибшего.

В ходе расследования выяснилось, что примерно в полночь19 сентября парень пришёл к соседу, который проживал в квартире на улице Кирова.

Оказалось, мужчины раньше уже вздорили из-за пьяных выходок погибшего.

В этот раз ссора зашла слишком далеко: гость так разозлился на хозяина квартиры, что снова начал перепалку. В какой-то момент парень вдруг схватился за нож и пырнул им пьяного оппонента в живот.

Выйдя из дома, преступник сам вызвал полицию. Раненый скончался не сразу, он даже вышел вслед за своим убийцей, но, получив от него кулаком в лицо, упал.

Медики доставили пьяного, истекающего кровью жителя Степное в больницу, где тот вскоре умер. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СКР