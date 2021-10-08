Житель Татищевского района Саратовской области задохнулся, перетопив квартиру, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Житель Большой Ивановки — 51-летний мужчина перестал выходить на связь. Спустя несколько дней обеспокоенный брат приехал проверить его. Запертую изнутри дверь никто не открыл.

Получив доступ к квартире, мужчина обнаружил своего брата лежащим на полу без признаков жизни. Помещение было перетоплено еще работающей газовой колонкой.

По факту смерти мужчины организована проверка. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.