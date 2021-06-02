Суд признал 65-летнего жителя поселка Мокроус виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что мужчина с 2016 года незаконно хранил у себя дома взрывчатое вещество — смесь бездымных порохов массой 121,5 грамма. 5 марта сотрудники полиции обнаружили его у гражданина, во время обыска по другому уголовному делу.

Еще до суда пенсионер признал свою вину, он получил полгода условного срока со штрафом в размере десять тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.