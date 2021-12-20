Житель Шихан убил своих собутыльников на застолье, сообщает пресс-служба СКР.

Вечером 22 октября 38-летняя женщина и ее 53-летний сожитель выпивали вместе со своими знакомыми – двумя мужчинами и женщиной. Между сожителем хозяйки квартиры и 34-летним гостем на почве былых разногласий разгорелся конфликт. Хозяйка жилища потребовала гостя успокоиться, но тот ударил ее по лицу, после чего ударом в голову сбил с ног попытавшегося защитить ее сожителя.

После он схватил нож и зарезал женщину и ее сожителя. Поняв, что мужчина еще жив, злоумышленник удавил его электропроводом. Забрав нож и ключи, гости покинули квартиру.

Тела потерпевших обнаружили спустя три дня. Правоохранители установили личность убийцы. Тот не признал своей вины, но доказательств хватило для передачи дела в суд. Ему вынесли приговор 16 лет тюремного заключения с последующим ограничением свободы на два года.