Жительница Энгельса сообщила в полицию о мошенничестве. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Женщина рассказала, что на сайте объявлений разместила информацию о сдаче в аренду квартиры. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и предложил перевести задаток на банковскую карту. Она сообщила ему данные банковского счета, после чего обнаружила, что произошло списание 26 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался мужчина из Тамбова. 31-летний мошенник был задержан, он сознался в содеянном.