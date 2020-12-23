В отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с жителя Турков платежа по алиментам. Об этом сообщили в областном УФССП.

Гражданин долгое время не перечислял никаких средств на содержание ребенка и накопил долг свыше 200 тысяч рублей.

В отношении него возбудили исполнительное производство.

Выяснилось, что у него нет имущества и счетов, гражданин нигде не работает.

На него составили протокол, согласно которому мужчине придется провести 20 часов на обязательных работах. Если он не будет это делать, его привлекут к уголовной ответственности.