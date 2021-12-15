Тело погибшего обнаружил его напарник.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в Аткарске Саратовской области погиб 34-летний житель Ульяновска.

Накануне, 13 декабря, мужчина прибыл сюда в командировку вместе с коллегой.

Командировочные сняли квартиру в доме на улице Талалихина.

Когда 14 декабря коллега проснулся, то пошел в соседнюю комнату, чтобы поднять на работу напарника.

Но тот мертвый лежал на полу.

«Скорая» зафиксировала гибель ульяновца. При внешнем осмотре трупа следов насилия на теле не найдено. Проводится проверка, назначены экспертизы.