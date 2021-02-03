За последние два месяца должники из числа собственников индивидуальных жилых домов оплатили более семи миллионов рублей. Самый большой долг в 30 тысяч рублей и текущие платежи были погашены собственником дома в саратовском поселке Увек.

— Добровольная оплата долгов позволяет потребителям избежать дополнительных трат на возмещение госпошлины, исполнительного сбора и пени. Наши специалисты сотнями подают документы в суд на выдачу судебных приказов на тех, кто не погасил задолженность и продолжает копить долги за коммунальную услугу. В первую очередь мы взыскиваем долги с тех, кто уже больше года «забывал» платить. При этом ряд бывших должников после погашения задолженности переходят в разряд добросовестных плательщиков, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, решение по судебному приказу выносится в короткие сроки и принимается без вызова сторон для объяснений. В этом случае к сумме долга дополнительно придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор, а сама задолженность может быть списана со счета, к которому привязана банковская карта.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону +7-845-225-64-90. По вопросам оплаты, перерасчета и начислений, можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27.