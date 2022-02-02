Суд признал виновным в убийстве 28-летнего жителя Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

28-летний волгоградец снимал квартиру в доме по улице Соколовогорская в Саратове. 8 ноября прошлого года он услышал, как в дверь соседней квартиры кто-то настойчиво стучит. Выйдя на лестничную площадку, он увидел мужчину, который на его вопрос пояснил, что знакомая не пускает его переночевать. Тогда мужчина пригласил 46-летнего саратовца к себе в съёмную квартиру. Познакомившись, мужчины принялись распивать спиртное.

Пьяный гость разбросал по квартире вещи, за что хозяин дома обматерил его. В ходе завязавшейся драки подсудимый задушил потерпевшего.

Осознав, что гость скончался, 28-летний мужчина собрал свои вещи, запер дверь квартиры на ключ и уехал в Волгоград, где спустя несколько дней его задержали сотрудники уголовного розыска.

Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.