В Ленинский отдел полиции обратилась 55-летняя жительница Саратова с заявлением о грабеже. Об

том сообщили в городском ГУ МВД.

Женщина рассказала, что ехала в автобусе, а когда транспорт подъехал к остановке на улице проспект Строителей, неизвестный мужчина выхватил у нее телефон Xiaomi стоимостью 12 тысяч рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлена личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Волгоградской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина сдал сотовый телефон в комиссионный магазин за пять тысяч рублей. Он задержан.