Саратовские полицейские поймали купившего наркотики мужчину во время откапывания приобретенного свертка.

Патрулирующим Фрунзинский район сотрудникам полиции пришло сообщение о подозрительном поведении мужчины, который копался в земле на улице Лысая гора. ППС оперативно прибыла на место происшествия.

Увидев полицейских, мужчина быстро выкинул на землю сверток с запрещенным содержимым. Сотрудники полиции доставили его в отделение. В свертке находился мефедрон, массой 3,42 грамма.

Ранее не судимый 30-летний житель Волгоградской области признался, что купил вещество для собственного употребления. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.