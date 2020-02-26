Перед судом предстанет житель Вольского района за незаконную охоту и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщает прокуратура.

В октябре прошлого года сельчанин без разрешения на охоту из охотничьего карабина убил трех лосей, причинив тем самым ущерб на 240 тысяч рублей.

Незадолго до этого он нашел спортивную сумку, в который были патроны к нарезному огнестрельному оружию. Злоумышленник оставил их у себя.

На допросе обвиняемый частично признался в преступлениях. Сейчас на него завели уголовное дело, которое направлено в суд. Кроме того, был направлен иск о возмещении материального вреда.