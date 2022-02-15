В отношении жителя Вольска возбуждено уголовное дело за ложный донос на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

2 января 59-летний местный житель по телефону обратился в дежурную часть и сообщил о совершении в отношении него тяжкого преступления сотрудником полиции. Данное заявление было зарегистрировано в установленном законом порядке.

Однако после заявитель признался, что соврал, потому что хотел отомстить полицейскому за выявление факта административного правонарушения.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.