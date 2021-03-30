Вольская прокуратура выявила нарушения соблюдения требований миграционного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Выяснилось, что в одном из сел района находится дом в полуразрушенном состоянии без окон и дверей, электричества и газа, его крыша разрушена.

Несмотря на это, собственник здания поставил в здании на учет пять иностранцев.

Материал проверки направлен в отдел полиции, по результатам рассмотрения которого возбуждено и расследуется уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 322.2, 322.3 УК РФ.