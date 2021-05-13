В отношении 30-летнего жителя Вольска возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 12 мая 37-летний мужчина пришел в гости к своему 30-летнему приятелю, проживающему в частном доме на улице 1 мая. Они выпили, а потом поссорились и подрались. Младший из них ударил старшего табуретом по голове, побил его руками и ногами по голове, а потом пошел спать.

По прошествии нескольких часов в этот же день мать потерпевшего обнаружила его без сознания. Бригада «скорой помощи» доставила мужчину в реанимацию. Медики боролись за его жизнь, но 12 мая 2021 года не приходя в сознание гражданин скончался.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма головы.

По подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего мужчину. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.