Суд признал 46-летнего жителя Вольска виновным в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 6 марта к нему в общежитие на Волгогорадской улице пришел 38-летний приятель с подругой. Они выпили, гость остался ночевать. Утром хозяин жилища вспомнил свои былые обиды на него и вонзил нож в грудь спящего мужчины. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

На предварительном следствии и в суде злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали восемь лет исправительной колонии строгого режима.