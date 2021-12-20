Накануне, 17 декабря, 27-летний вольчанин попытался застрелить двоих мужчин, сообщает пресс-служба СКР.

Конфликт между подозреваемым и потерпевшими произошел в 23:45 возле дома No112 по улице Ленина. В ходе конфликта местный житель взялся за обрез и выстрелил в 33-летнего мужчину, повредив ему дробью плече и грудь.

Затем он направил ружье в живот 29-летнему оппоненту, но не успел спустить курок, так как первый пострадавший остановил его.

Раненый мужчина доставлен в больницу. Подозреваемый задержан.