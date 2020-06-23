Молодой житель Вольска Саратовской области может сесть на 20 лет за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД.

23-летнего парня задержали в Саратове в марте во время оперативных мероприятий. Во время следствия выяснилось, что он по телефону получал информацию о тайниковых закладках крупных партий наркотиков, забирал их, затем фасовал на более мелкие дозы и снова прятал их в тайниках на всей территории Саратовской области.

Во время обыска у злоумышленника было обнаружено 12 доз, общим весом 21 грамм синтетических наркотиков. Еще 13 граммов было изъято из квартиры молодого человека.

Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику может грозить до 20 лет колонии.