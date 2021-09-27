В ходе расследования дела вольского стрелка выяснилось, что преступник избавился от оружия, выкинув его в водоем. Об этом сообщает следственное управление по Саратовской области.

Напомним, что в субботу, 18 сентября, между 25-летним преступником и 35-летним убитым произошел конфликт. Устроив стрельбу, злоумышленник скрылся в места преступления. И уехал в Белгородскую область, где был задержан. Потерпевший скончался в больнице. Еще двоя отделались огнестрельными ранениями.

Следователи СК установили, что злоумышленник выкинул оружие в один из водоемов в Вольске. Стрелок признал свою вину.