Следственным отделом по Заводскому району собраны исчерпывающие доказательства для признания вины 38-летнего местного жителя, который обвинен в убийстве, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Напомним, ночью 11 апреля на кухне коммунальной квартиры на улице Миллеровская города Саратов собралась компания, состоящая из трех мужчин и сожительницы одного из них. В процессе распития алкоголя у двух приятелей вдруг возникли претензии друг к другу.

Около 6 утра их конфликт достиг апогея – 37-летний мужчина схватил нож и ударил им несколько раз своего 39-летнего оппонента. Раненый потерпевший поспешил покинуть место конфликта, но упал в коридоре и больше не смог подняться. Его сожительница вызвала «скорую», но прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.

Тем временем злоумышленник покинул место происшествия и попытался спрятаться у друга в Заводском районе. Но сотрудники правоохранительных органов быстро нашли обвиняемого.

Мужчина так и не сознался в содеянном, но доказательства следствия изобличили его в инкриминируемом деянии. Суд приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.