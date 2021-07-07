Следственное управление закончило расследование уголовного дела о краже минеральных удобрений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Как стало известно, в период с 17 апреля по 27 августа 2019 года пятеро жителей Балаковского района похитили с территории организации, которая производит фосфорсодержащие удобрения, аммофос на сумму более шести миллионов рублей. Двое балаковцев при этом являлись работниками этой организации.

По результатам расследования, всем пятерым предъявлено обвинение в совершении кражи. Уголовное дело направлено в Балаковский районный суд для дальнейшего рассмотрения.