Коммунальщики будут проводить работы во вводу в эксплуатацию нового водопроводы в двух районах Саратова.

В связи с этим в Ленинском, Заводском и Волжском районах жителей ждет массовое отключение воды пости на сутки во вторник, 18 февраля.

С 9:00 без холодной воды останутся дома на улицах:

— поселка Калашниково, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15;

— Лесная, 1, 1а, 2, 3, 5;

— Парковая, 42, 42/1, 42а, 42 к1, 44, 44/46, 46;

— 2-й Совхозный пр-д, 5а, 36а;

— Химическая, 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9а, 46, 46а, 46 ст1, 46ст3.

Поселок Тепличный на улицах: Маркина, Молодежная, Новая, Тепличная, 3-й Тепличный проезд.

Частные дома на Маркина, 2-ом Подгорном проезде, 3-м Тепличном проезде, 1-м Химическом проезде, Химической, Перспективной, Тепличной, 1-ом Тепличном проезде, Молодежной (поселок Тепличный), Новой (поселок Тепличный), 2-ом Тепличном проезде, 3-ем Тепличном проезде, Баландинской, Тепличном тупике, 2-ом Монтажном проезде, 1-м Монтажном проезде, Вишневой (поселок Калашниково), Песочной (поселок Тепличный).

Восстановить подачу ресурса ООО «КВС» обещает к 1:00 19 февраля.