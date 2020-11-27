Вчера, 26 ноября, жительница Энгельса под ником Олеся Гудошникова рассказала в соцсети “ВКонтакте” о квартирном ЧП.

Уже шесть дней к ней в квартиру в третьем подъезде дома №26 в Энгельсе-1 льется канализация. При этом во всем подъезде нет воды, а устранять ситуацию никто не торопится.

—Я в гипсе, в подъезде семеро детей. Завтра уже седьмые сутки, как это происходит. А потом выходные, на которых опять ничего сделано не будет, — отмечает она.

В официальном чате дома гражданке сообщили, что необходимо спилить дерево, так как оно вросло в канализацию. Люди готовы уже и сами найти технику, только бы не ходить справлять нужду в соседний “Магнит”.

Директор УК “Летка” пока что только дает обещания жильцам.











