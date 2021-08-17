В Энгельсе пройдут концерты, лазерные шоу и мастер-классы, посвященные 274-ому Дню рождения города.

Масштабные мероприятия планируются с 23 по 29 августа. Их обсудили на заседании общественного совета Энгельсского района.

Больше всего запланировано на воскресенье: с 16:00 начнется театрализация с участием разных творческих коллективов области, с 17:00 – парад судов на набережной Волги. Вместе с тем в горпарке «Покровский» откроется фестиваль «Город ТехноТворчества». Также пройдет концерт «Классика над Волгой», а в сквере Пушкина состоится открытый фестиваль современного творчества.

С 20:00 на площади Ленина состоится музыкально-световой перфоманс «Матрица» — бал света, науки и технологий» с лазерным шоу и артистами группы «River time», а в завершении всех мероприятий в 22:00 запустят праздничный фейерверк.

Организаторы отмечают, что на День города жителей Энгельса ждут мероприятия в рамках года науки и технологии.