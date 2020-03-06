Сразу после праздников жители Кировского района будут без холодной воды в домах. Об этом сообщает ООО «КВС».

11 марта с 9:00 до 04:00 12 марта не будет холодной воды из-за работ на Симбирской. Проблема коснется жителей улиц:

— Аэропорт, 19а и 30;

— Крайняя 251, 267, 268а, 269, 269/1, 270, 270а, 270а/1, 270б, 291, 293;

— Симбирская, 154; 6-й

— Соколовогорский проезд, 16.

11 марта реконструируют водопровод на Плодородной. Из-за этого с 06:00 до 03:00 следующего дня отключат холодную воду на улице Танкистов, 82.

Коммунальщики рекомендуют в течение 48 часов после завершения работ использовать воду в кипяченном виде. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам в районной администрации.