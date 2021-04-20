В четверг, 22 апреля, жители частных домов в Поливановке останутся без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».
Речь идет о следующих улицах:
— Автобусная,
— Березовая,
— Большая Поливановская,
— Девятого мая,
— Дубовая,
— Еловая,
— Еловые проезды,
— Ключевая,
— Ключевые проезды,
— Курская,
— Мало-Поливановские тупики,
— Мостовая,
— Ново-Автобусная,
— Ново-Автобусные тупики,
— Ново-Спортивные проезды,
— Ново-Стадионная,
— Ново-Стадионные тупики,
— Ольховая,
— Орловская,
— Пало-Поливановские проезды,
— Подлесная,
— Ровенская,
— Ровенские проезды,
— Родниковая,
— Родниковые проезды,
— Санаторная,
— Стадионная,
— Старая Большая Поливановская,
— Широкая,
— Широкие проезды,
— Ягодная.
В зону отключения попадут также поликлиника №9, МОУ СОШ №52, ФГУП «Почта России», филиал библиотеки №20.