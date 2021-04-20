В четверг, 22 апреля, жители частных домов в Поливановке останутся без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о следующих улицах:

— Автобусная,

— Березовая,

— Большая Поливановская,

— Девятого мая,

— Дубовая,

— Еловая,

— Еловые проезды,

— Ключевая,

— Ключевые проезды,

— Курская,

— Мало-Поливановские тупики,

— Мостовая,

— Ново-Автобусная,

— Ново-Автобусные тупики,

— Ново-Спортивные проезды,

— Ново-Стадионная,

— Ново-Стадионные тупики,

— Ольховая,

— Орловская,

— Пало-Поливановские проезды,

— Подлесная,

— Ровенская,

— Ровенские проезды,

— Родниковая,

— Родниковые проезды,

— Санаторная,

— Стадионная,

— Старая Большая Поливановская,

— Широкая,

— Широкие проезды,

— Ягодная.

В зону отключения попадут также поликлиника №9, МОУ СОШ №52, ФГУП «Почта России», филиал библиотеки №20.