Скульптуры солдата и медсестры пугают своим видом не только местных жителей, но и гостей города.

Пугачевцы считают, что хорошую задумку превратить Аллею славы в их городе подпортил неумелый скульптор. Изваяния фронтовиков — мужчины и женщины выполнены топорно, без учёта пропорций и прочих законов ваяния.

— СтатУи на Аллее славы в городском парке в шоке от самих себя. Я считаю, что эти «творения» оскорбляют память павших воинов. Лучше бы поставили геометрические фигуры с надписями ровными буквами. Или совсем бы ничего там не стояло, чем вот это вот, — возмутилась в соцсети ВКонтакте местная жительница, сопроводив свой пост фотографиями.

В комментариях пугачевцы сообщили, что автор фигур — местный житель, однако фамилия и имя его неизвестны. Подписи на изваяниях нет. Судя по всему, фигуры фронтовиков вырезаны из дерева, после чего покрыты были имитирующей металл краской.

Памятники ужасны, сделаны тяп-ляп, топорно и, главное, без души, — считают горожане и сравнивают их со скандальным памятником Алёнушке в Воронеже, который также напугал публику после своего открытия.

— Я вот тоже не хочу, чтобы наш парк наполнялся такими скульптурами. Никакого соблюдения пропорций. Как-то зимой к нам приехали гости из другого города, мы повели их в парк. Эти «произведения искусства» вызвали у них отрицательные эмоции. Из дерева в таком стиле можно вырубить сказочных персонажей, но не героев войны, — комментирует обсуждение ещё одна жительница Пугачева.

Фото: соцсети