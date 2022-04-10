Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание по подготовке мероприятий к 12 апреля в Парке покорителей космоса. Об этом сообщил чиновник в своем телеграм-канале.

Сегодня, 10 апреля, в Энгельсе стартует велопробег в поддержку российской армии. С такой инициативой вышли наши спортсмены. На спортивное мероприятие заявились порядка 500 человек. Они проедут по велодорожке до Парка покорителей космоса.

Кроме того, с 10 по 12 апреля в Парке пройдут трехдневные соревнования по мотоспорту. В них примут участие представители более 10 регионов, а также спортсмены из Республики Беларусь.

В День космонавтики с 12:00 до 14:00 на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина выступит оркестр. Для посетителей от парковки до инфоцентра в этот день будут курсировать электробусы и микроавтобусы. Проезд на них — бесплатный.

— Напомню, Парк покорителей космоса создан по инициативе Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. В прошлом году состоялось открытие Парка на месте приземления Юрия Гагарина, — сообщил Бусаргин.