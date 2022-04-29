Сегодня, 29 апреля, в Саратовской области облачно с прояснениями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

Ветер подует северо-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду, днем ожидается температура воздуха от +14 до +19 градусов.

ГУ МЧС предупреждает, что местами по области ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град, местами ливни.

Жителей Саратова ожидает переменчивая облачность без осадков. Температура воздуха прогреется до +16. Ветер подует северо-восточного направления со скоростью 1 метр в секунду.