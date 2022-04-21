Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших!

Акция проходит в рамках национального проекта «Экология» по поручению президента РФ Владимира Путина, который лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала.

За первые два года к акции присоединилось более 2 миллионов человек из всех 85 регионов России. Более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали масштабную инициативу. Уже традиционными стали форматы #СадПамятиДома, когда участники высаживают деревья у себя на участке, и #СадПамятиГлазамиДетей. Почти 5 тысяч рисунков прислали юные участники акции с 2020 года.

18 марта 2022 года акция стартует в третий раз – в ещё большем масштабе. В год 80-летия битвы за Москву, начала Сталинградской битвы, битвы за Кавказ особый упор будет сделан на юбилейные даты и события. К массовым высадкам школьников в день последнего звонка прибавятся и массовые активности для студентов, а также военнослужащих.

Международная акция «Сад памяти» организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы.

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