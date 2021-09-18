Жителей Саратова в честь Дня города приглашают на автобусные экскурсии по «Музейному кольцу». Об этом сообщает пресс-служба управления по культуре.
В маршруте следования пять саратовских музеев:
— Исторический парк «Россия — моя история»,
— Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского,
— Музей боевой и трудовой славы,
— Саратовский областной музей краеведения,
— Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева
От каждого музея отправляются бесплатные автобусы. Во время движения для участников организован экскурс по истории города и его достопримечательностям.