Саратовцам предложат сельхозпродукцию по демократичным ценам.

В субботу, 30 октября, в областном центре проходят традиционные сельхозрмарки.

Здесь жителям Саратова предлагают фрукты, овощи, мясо-молочные и хлебные товары. Продавцы обещают цены, доступные для людей.

Названы адреса ярмарок: в Волжском районе — рынок «Юбилейный» , в Заводском — на пересечении улиц Томской и Пензенской, в Ленинском — в поселке Елшанка, на Московском шоссе, 61.

Работает и ярмарка на Театральной площади. Об этом информирует минсельхоз региона.