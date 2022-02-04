Саратовцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Хранители птиц». Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Целью проекта является просветительская работа с участниками акции и проведение мастер-классов по созданию кормушек для птиц, поскольку зимой пернатым трудно найти пищу.

Взрослые и дети могут попробовать свои силы в конкурсе видеоблогов и статей «В поисках живого добра», посвященного помощи городским и диким животным и птицам. В них могут также принять участие начинающие и опытные журналисты, видеоблогеры, писатели, копирайтеры, а также представители особо охраняемых природных территорий. Для победителей предусмотрены денежные призы и подарки, а также возможность опубликовать свои работы на платформе Ecowiki.ru.

Конкурс продлится до 30 марта. Подведение итогов состоится 1 апреля.