Жителей Саратова пригласили принять участие в онлайн-голосование за «Европейское дерево года». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Россию представляет победитель Национального отборочного этапа конкурса «Российское дерево года – 2021» – Тургеневский дуб, один из главных символов литературной России, который на nротяжении почти 200 лет рос на территории усадьбы И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове.

К сожалению, дуб был утрачен в результате урагана 30 ноября прошлого года, но навсегда останется в памяти людей как олицетворение мужества, стойкости, красоты и долголетия. Несмотря на это, организаторы конкурса приняли решение о включении Тургеневского дуба в список номинантов от России.

Отдать свой голос за Тургеневский дуб можно до 28 февраля на сайте www.rosdrevo.ru