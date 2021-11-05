Жителей Саратова с признаками коронавируса вынуждают приходить в поликлиники. Об этом сегодня, 5 ноября, на корсовете рассказала представитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Саратовской области остается напряженной. Из-за высокого роста заболеваемости был введен локдаун, однако он пока не дал нужного эффекта, заболевших каждый день прибавляется во всех возрастных категориях.

По словам чиновницы, люди жалуются, что при наличии признаков инфекционного заболевания им не делают тест, а отправляют приходить в поликлиники. Также, уже имея статус заболевшего COVID-19, они вынуждены посещать поликлинику для сдачи мазков перед выпиской, тогда как тест все еще может быть положительным.