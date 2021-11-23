Автобус-ракета вызвал интерес у жителей Саратова.

Необычный транспорт был замечен в центре города на пересечении улиц Московская и Радищева.

Очевидцы сообщили, что «ракета» с опознавательными знаками Хабаровска была остановлена местными сотрудниками ГИБДД.

Некоторые саратовцы подумали, что это мобильный пункт вакцинации. Однако надпись на бортах ракеты даёт отсыл к фастфуду.

Кстати, такие автомобили очень популярны в Европе и США именно у продавцов уличной еды. Чем привлекательнее и необычней дизайн трейлера, тем больше клиентов у его владельца.