Жители поселка Юбилейный в Саратове пожаловались на очередной потоп, возникший после ремонта водопровода компанией ООО «КВС».

Видео очередной протечки появилось 23 августа на странице в инстаграм yubiley_izumrud.

— Снова КВС отличились. Сделали называется… Между Саловской, 5 и Усть-Курдюмской, 3 потоп, — рассказывает автор видео. По его словам, потоп продолжается уже 10 дней.

ООО «КВС» уже проводило здесь ремонт пять дней назад, но протечка возобновилась, и жителям Юбилейного снова объявили об отключении воды на время ремонта. Во дворе вновь образовалась огромная лужа, которая мешает пешеходам и автомобилистам.