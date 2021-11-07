Сегодня, 7 ноября, в Саратове будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Ветер ожидается юго-западный с порывами 6-11 метров в секунду, местами они могут достигать до 15 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +7 градусов.

Днем синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет западный с порывами 6-11 метров в секунду. Местами они могут достигать 15-16 метров.

Температура воздуха прогреется до +10 градусов.