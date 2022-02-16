Домой Рубрики Новости Саратова Жителей Саратова ждет солнечная среда РубрикиНовости Саратова Жителей Саратова ждет солнечная среда По Новости Саратова - 16.02.2022 133 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В среду 16 февраля в Саратове ясно. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит -4 градуса. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западного направления до 10 м/с. В целом погода прогнозируется комфортная. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Общественная приемная Вячеслава Володина булет работать в пчтницу в Балтайском и Базарно-Карабулакском районах УФСИН: Заключенным в Энгельсе пытались передать 15 мобильных телефонов и алкоголь Спустя меньше двух недель после назначения Карина Щербакова покинула пост ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Общественная приемная Вячеслава Володина булет работать в пчтницу в Балтайском и... Новости Саратова - 16.02.2022 0 В пятницу 18 февраля в Балтайском и Базарно-Карабулакском районах будет работать выездная общественная приемная Вячеслава Володина. Об этом сообщает Телеграм-канал "Володин Саратов". Свое обращение в приемную может подать каждый... УФСИН: Заключенным в Энгельсе пытались передать 15 мобильных телефонов и алкоголь 16.02.2022 Спустя меньше двух недель после назначения Карина Щербакова покинула пост 16.02.2022 Мэрия Саратова: Ночью город очищали от снега 278 машин 16.02.2022 В Саратове накрыли крупную партию паленой водки и коньяка 16.02.2022