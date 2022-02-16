В среду 16 февраля в Саратове ясно. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит -4 градуса.

Осадки не ожидаются. Ветер северо-западного направления до 10 м/с.

В целом погода прогнозируется комфортная. 

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